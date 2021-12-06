Законопроект №5600 нужен властям в политических целях: 'плохим' олигархам налоги повысили, а 'своим' – снизили, – нардеп

Законом 5600 власть увеличит налоговое давление на обычных украинцев и уменьшит для "своих" олигархов. Об этом заявил народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

"Законопроект №5600 – это красивое название "ресурсный законопроект", и гнилая сущность. Ведь если речь идет о том, что нам нужно увеличить поступления в бюджет, то в первую очередь эти средства нужно получить от налогообложения олигархов, игорного бизнеса и естественных монополий" , – сказал Синютка.

По словам депутата, законопроектом увеличивается налоговая нагрузка на малый и средний бизнес и обычных украинцев.

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"Этот законопроект направлен против наших производителей, против мелких предпринимателей, против фермеров. Потому что за их счет власти хотят получить дополнительные поступления", — подчеркнул Синютка.

Кроме того, он также обратил внимание, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти.

"Власть использует этот закон в политических мотивах. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, "домашние" олигархи, то есть причастные к марганцевой руде – наоборот избегают налогообложения", — рассказал Синютка.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей. Так, проект предусматривает рост налогов для населения, а также повышение ренты на железную руду и водные ресурсы, однако исключает из налогообложения марганцевую руду, которую в нашей стране монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Поэтому государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект и отправить его на доработку – для того, чтобы сбалансировать налогообложение на добычу руды. Если же проект будет подписан, то это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.