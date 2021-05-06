Законом о статусе олигарха нужно бороться с чиновниками- миллионерами, – Устенко

Законом о статусе олигархов мы будем бороться с чиновниками, заработавшими миллионы долларов на политике и экономике страны.

Об этом заявил представитель парламентской фракции "Слуга народа" Алексей Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мой хороший знакомый живет в Козине, это Конча-Заспа, там, где живут все украинские миллионеры, олигархи. Я был как-то у него в гостях. И вот мы ездим, он показывает. Слева – это дом бывшего министра энергетики. Справа – это дом таможенника. А вот тут дом главы бывшего "Укравтодора". А тут Держспоживслужба живет. А вот тут живет бывший глава такой-то фракции. Вот это настоящие олигархи. Это те люди, из-за которых экономика Украины находится там, где она есть", - рассказал Устенко.

По словам депутата, принятие закона о статусе олигархов позволит бороться с людьми, заработавшими миллионы за счет разграбления страны.

"Все же люди знают, кто это. Бывшие налоговики, бывшие таможенники, бывшие прокуроры. Да это же дворцы, они стоят миллионы долларов. И это миллионы долларов, которые вытянуты из карманов простых украинцев. И я надеюсь, что действительно этим законом мы поборем именно таких олигархов, которые сидят и зарабатывают на политике", – сказал он.

Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.