Из-за "серых" точек продаж топлива бюджет ежегодно теряет 15 млрд грн – НАУ

Деятельность "серых" АЗС, где продают топливо сомнительного качества, вредит окружающей среде, а потери госбюджета составляют минимум 15 млрд грн ежегодно. Такие цифры приводит Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) в своем посте на Фейсбук.

"Кроме продажи некондиционного горючего, так называемой "бодяги", такие АЗС не платят налоги. Ежегодные потери бюджета Украины за нарушение кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 14,6 млрд грн., А потери от незаконной деятельности мини-НПЗ, которые не платят акциз – 3,4 млрд. грн в результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучает огромные средства. Поэтому, покупая топливо на "серых" АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего авто они становятся соучастниками бюджетного хищения ", - отмечают в НАУ.

Ранее директор общества "Консалтинговая группа 95" Сергей Куюн оценил убытки госбюджета через теневые схемы на топливном рынке в 22 миллиарда гривен. При этом, по его словам, власть прекрасно знает обо всех существующих схемах, но не делает ничего, чтобы эти схемы поломать.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал власти вместо повышения налогов для бизнеса, который и так пострадал от кризиса, навести порядок с теневыми схемами на украинском рынке. Ведь на рынке теневого топлива процветают миллиардные коррупционные схемы.