В России заявили, что Wildberries продолжил работу в Украине, несмотря на санкции

Российский интернет-магазин Wildberries, против которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, продолжает свою работу в Украине. Решение о запрете работы ритейлера в нашей стране подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 ноября.

Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. Там отметили, что украинское отделение Wildberries не уполномочено давать каких-либо комментариев по данному вопросу.

Также в ТАСС рассказали, что Wildberries не прекратил свою работу в Украине.

"Согласно данным украинского интернет-сегмента компании, Wildberries продолжает осуществлять онлайн-торговлю в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, российский онлайн-ритейлер Wildberries продавал российскую пропаганду и форму солдат страны-агрессора. Он работал в Украине с 21 сентября 2020 года. Свободно продавалась одежда и аксессуары с диктаторами Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным, а также с запрещенной в Украине символикой СССР.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ряд решений Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля. Среди них – введение санкций против россиян и французов, а также нескольких компаний; вопрос двойного гражданства и перечень стратегических полезных ископаемых.