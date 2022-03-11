Юрий Рыженков: помогаем ВСУ, теробороне и развернули гуманитарный фронт

"Метинвест" с начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается помощью ВСУ и тербороне, а также развернул беспрецедентный гуманитарный фронт. Об этом рассказал генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг", CEO Группы Метинвест Юрий Рыженков в прямом эфире телемарафона украинских каналов.

"Сейчас мы сконцентрировались на здоровье и жизни наших сотрудников и людей, живущих в городах присутствия наших предприятий. Второй приоритет – гуманитарная помощь и третий – помощь нашей терробороне и ВСУ.

Чтобы избежать техногенной катастрофы, мы при первом приближении боевых действий провели горячую консервацию наших предприятий. Сначала остановили оба завода в Мариуполе, затем то же самое было сделано в Запорожье – , когда первые ракеты и бомбовые удары были сделаны в городе, мы остановили Запорожсталь.

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В то же время у нас полноценно работает Каметсталь в Каменском и на 30-40% работают ГОКи в Кривом Роге. Конечно, все ограничивается логистикой – больше мы просто не сможем вывезти", – рассказал Юрий Рыженков.

Помощь ВСУ и терробороне

"С начала российской атаки наши предприятия и предприятия наших партнеров перешли на производство противотанковых ежей. На сегодняшний день только компания Метинвест предоставила более 3,5 тысячи противотанковых ежей и более 2 тысяч бетонных блоков для укрытий.

В настоящее время эта история продолжается. По решению Рината Ахметова мы предоставляем любым нашим партнерам безвозмездно металл, необходимый для изготовления ежей и укрытий. Параллельно с этим мы передаем спецтехнику ВСУ: на сегодняшний день передано более полусотни автомобилей разного применения.

Также Ринат Ахметов принял решение о выделении 10 млн. евро на закупку средств защиты для теробороны. Это каски, бронежилеты и аптечки. Сегодня первая партия из почти 3 тыс. бронежилетов и 500 аптечек закуплена. Она следует в Украину и уже в ближайшее время будет предоставлена силам территориальной обороны".

Гуманитарный фронт

"Как только мы поняли, что может произойти негативная гуманитарная ситуация, открыли беспрецедентный гуманитарный фронт. В первую очередь этим занимается Фонд Рината Ахметова вместе с Метинвестом, ДТЭК и другими бизнесами SCM.

На базе Метинвест Польша мы открыли перевальный хаб, где аккумулируем гуманитарку из разных стран Европы – Румынии, Германии, Нидерландов, стран Прибалтики, а также самой Польши. Оттуда помощь идет в Украину и сортируется в гуманитарном центре, созданном в Запорожье.

После распределения помощь будет направляться туда, где наиболее необходима. В ближайшие дни ожидаем доставки продуктов – более 80 тонн. Помощь распределяется в наборы для передачи людям.

Мариупольские меткомбинаты – убежищ для горожан

"Отдельно хотелось бы рассказать ситуацию о Мариуполе. Еще до того, как началась активная фаза боев, мы все наши бомбоубежища на ММКИ и Азовстали снабдили водой, продуктами и самыми необходимыми. С начала бомбардировок, которые, к сожалению, до сих пор идут, город заблокирован, уехать мы с первого дня открыли наши бомбоубежища не только для работников, но и для всех горожан, и все время они там находились.

Сейчас вода и еда, которую мы запасли, заканчивается, поэтому сейчас очень критично организовать гуманитарную помощь, прежде всего, в Мариуполь, а также в Энергодар. В Запорожье уже сформированы колонны, заправлены и автобусы, и грузовики, готовые оказать помощь Мариуполю. К сожалению, сейчас солдаты РФ не дают им проехать, хотя вроде бы на самом высоком уровне подтверждается создание гуманитарных коридоров, но мы уже четвертый день пытаемся туда проехать и не можем.

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