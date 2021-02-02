Яценюк: импорт тока из России – это преступление против независимости Украины

Импорт электрической энергии из России это преступление против национальной безопасности и независимости Украины.

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

"Власти возобновили импорт электроэнергии из России. Вещи надо называть своими именами. Это-преступление против нашей безопасности и независимости. Это - не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы",-написал Яценюк в своем телеграм-канале.

Возобновление импорта также подрывает международные позиции Украины, уверен экс-премьер.

"Какой смысл европейцам прислушаться к требованиям Украины и отказываться от "Северного потока - 2", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы? А все это вместе - цена популизма, некомпетентности и профанации политики. Это именно та цена, которую общество платит за политическую легковерие", - добавил он.

Яценюк убежден, что в решениях по импорту тока легко прослеживается логика пророссийских политсил.

"Мне кажется, что пришло время напомнить власти известное правило, уже не раз проверенное в Украине. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, нашу безопасность и независимость защитит народ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Как сообщалось, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января 2021 происходит импорт российского тока из Беларуси.

Импорт стал возможен благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.

Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его временно запретили 31 декабря 2020 года. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, продлить запрет импорта не удалось из-за саботажа председателя энергетического комитета Андрея Геруса, который два месяца отказывался созвать заседание комитета для подготовки соответствующего законопроекта.