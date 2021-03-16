Yasno запустил партнерскую программу для бизнеса

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO запустил партнерскую программу для тех, кто желает развивать свой бизнес и получать дополнительный доход без стартового капитала.

Присоединиться к программе ПартнерYASNO могут компании, которые осуществляют продажу товаров и услуг бизнес-клиентам. Также сотрудничество с поставщиком позволит расширить спектр услуг компаниям в сфере энергетики, возобновляемых источников энергии, монтажа электрооборудования, коммерческой недвижимости, телекоммуникационных или финансовых продуктов.

Чтобы зарабатывать на продаже электроэнергии и газа, партнерам YASNO не нужны соответствующая лицензия и стартовый капитал. По условиям программы:

-партнер заключает с поставщиком договор о сотрудничестве;

-рекомендует поставщику бизнес-клиентов, которые заинтересованы в покупке электроэнергии и/или газа;

-специалисты YASNO консультируют таких клиентов по условиям поставки;

-если клиент присоединяется к YASNO, партнер гарантированно получает денежное вознаграждение.

YASNO помогает своим партнерам зарабатывать и предоставляет поддержку на протяжении всего периода сотрудничества: от обеспечения учебными и маркетинговыми материалами до консультаций персональным менеджером.

"Присоединяясь к программе Партнер YASNO, компании и предприниматели приумножают свои возможности, выходят на новые рынки и получают дополнительную прибыль. Мы создали прозрачные и понятные условия сотрудничества, которые будут выгодными для каждой из сторон", – сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Оставить заявку на участие в партнерской программе можно на сайте YASNO или по телефону 0 800 503 237.