Yasno помог Днепровскому меткомбинату снизить на 50% расходы на реактивную электроэнергию

Днепровский меткомбинат может сэкономить порядка 7 млн грн в год расходов на реактивную энергию благодаря устройствам компенсации реактивной мощности (УКРМ), которые установила энергосервисная компания YASNO Efficiency.

Реактивной называют энергию, которая не выполняет полезной работы, а используется для создания электромагнитного поля, необходимого для работы электродвигателей. Но за такую энергию все равно необходимо платить. Также предприятия дополнительно платят еще и за недостаточную оснащенность электрической линии устройствами для компенсации реактивной мощности. Для разных производств расходы на реактивную энергию могут составлять до 10 % от расходов на потребленную активную электроэнергию.

Чтобы сократить расходы на реактивную энергию, YASNO Efficiency установил на части электролиний Днепровского меткомбината (ДМК) 5 конденсаторных батарей испанского производства. Суммарная производительность батарей – 12 900 киловар (кВАр), они установлены по стороне среднего напряжения (6 кВ). Благодаря новым устройствам реактивная энергия для нужд ДМК частично генерируется непосредственно на территории предприятия и меньше потребляется из сети.

"В результате энергоэффективного проекта наш комбинат значительно сократил расходы на плату за реактивную энергию. При этом мы профинансировали только 20% стоимости проекта, а 80% стоимости оборудования и монтажных работ профинансировала компания YASNO Efficiency на условиях договора энергосервиса. За счет части достигнутой экономии мы будем постепенно рассчитываться с инвестором", – сказал главный энергетик Днепровского меткомбината Олег Помогаев.

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"Это первый в Украине проект по установке устройств компенсации реактивной мощности, выполненный на условиях энергосервиса. Результаты проекта превысили наши ожидания. За первые три месяца работы устройств экономический эффект превысил планируемые показатели практически на 560 тыс. грн. При сохранении существующего уровня загрузки предприятия это составит 2,2 млн грн. сверхпланового экономического годового эффекта. Это значит, что оборудование окупится быстрее почти на год и быстрее сможет приносить предприятию доход в виде экономии", – отметил директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.