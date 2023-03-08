Яхту арендовали у польской компании: версия об 'украинском следе' во взрывах на 'Северных потоках' не имеет доказательств

Немецкая прокуратура обнаружила "следы" улик, якобы свидетельствующие о том, что украинцы могли быть причастны к взрывам на газопроводах "Северные потоки" 26 сентября 2022 года. Однако доказательств этому нет. Кроме того, и Киев, и Москва отвергают данную информацию, а яхта, с помощью которой якобы произошел взрыв, была арендована у польской компании.

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Как пишет Рolitico, в сообщениях немецких СМИ говорится, что "разведка предполагает, что проукраинская группа" саботировала трубопроводы. При этом газета New York Times приводит сообщения, в которых подчеркивается отсутствие доказательств того, что украинские власти заказали нападение или были причастны к нему.

В частности, немецкие СМИ пишут, что следователи нашли яхту, которая потенциально использовалась для перевозки экипажа из шести человек, водолазного снаряжения и взрывчатых веществ в Балтийское море в начале сентября. Германия заявляет, что яхта была арендована у компании, базирующейся в Польше, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам.

Немецкие прокуроры говорят, что группа, которая заложила взрывные устройства на трубопроводах, состояла из пяти мужчин – капитана, двух водолазов и двух ассистентов водолазов, а также одной женщины-врача. Они вышли из немецкого порта Росток 6 сентября на арендованном судне. Позже яхта была возвращена владельцу "в неочищенном состоянии", а "на столе в каюте следователям удалось обнаружить следы взрывчатки".

При этом указано, что следователи не могут исключить, что потенциальная связь с Украиной была частью операции под "чужим флагом", направленной на то, чтобы возложить вину за теракты на Киев.

В то же время, отмечается, что расследования продолжаются и никаких результатов пока нет.

Помимо этого, как известно, версия причастности Украины является нелогичной, так как любое потенциальное участие Киева в нападении чревато обострением отношений между Украиной и Германией, ведь ФРГ является одним из важнейших поставщиков гражданской и военной помощи нашей стране в развязанной РФ войне.

Так, советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отрицает причастность украинского правительства к атакам на трубопровод.

"Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет никакого отношения к катастрофе на Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских диверсионных группах", – отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также опровергла сообщения о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", заявив, что они были направлены на то, чтобы отвлечь внимание от более ранних необоснованных сообщений о том, что "США уничтожили трубопроводы".

Как сообщал OBOZREVATEL, три из четырех труб, составляющих подводные газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" из России в Германию, были разрушены. Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который быстро был признан случаем саботажа. Немецкие силовики считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" дистанционно взорвали с помощью выпущенного с корабля устройства.