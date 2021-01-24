Выпуск гособлигаций для "Энергоатома" обеспечит ремонт АЭС и покупку ядерного топлива, – эксперт

Инициированный народными депутатами Украины выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для госкомпании "Энергоатом" обеспечит способность осуществлять ремонты АЭС и своевременную закупку ядерного топлива.

Об этом в Facebook написал эксперт в сфере энергетики Сергей Чех. Он сообщил, что хорошей новостью стала регистрация законопроекту, который предусматривает выпуск ОВГЗ на сумму 7,3 млрд грн для финансовой стабилизации "НАЭК Энергоатом".

"Надеюсь, что такая, довольно существенная финансовая поддержка государственной компании обеспечит стабильное финансирование плановых ремонтов и закупку ядерного топлива в текущем году", – сказал Чех.

При этом он подчеркнул, что компания должна нормализовать свое финансовое состояние не только ОВГЗ и кредитами.

"Использование преимуществ существующей конкурентной займу, изменение тактики продаж электроэнергии с целью получения максимальной прибыли должно стать залогом устойчивого развития компании, когда кредиты привлекают для инвестирования в будущее, а не на покрытие убытков или финансовых разрывов", – уточнил эксперт.

Чех выразил надежду, что инициатива ВРУ не только будет поддержанной Кабинетом Министров Украины, но и станет частью комплексного решения по решению проблем задолженности на рынке электроэнергии.

Как сообщалось, 21 января народные депутаты межфракционных объединений "За развитие атомной энергетики" и "Чистая энергия – здоровую окружающую среду" зарегистрировали законопроект, который предусматривает выпуск ОВГЗ на общую сумму 7,3 млрд грн для компании "Энергоатом".

По мнению народного депутата Людмилы Буймистер, благодаря такой инициативе "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов, что поможет преодолеть кризис неплатежей на рынке электроэнергии.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЕКП решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЕКП отправило "гарантированно покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит пока единственный доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Из-за риска срыва выполнения финансовых обязательств инвесторы написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому.