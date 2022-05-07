Возродив угольную отрасль, Украина обретет реальную энергетическую независимость – Тимошенко

Кроме победы на поле боя, Украине крайне необходимо отказаться от энергоносителей из России. Чтобы этот процесс прошел безболезненно для экономики страны, команда "Батьківщини" уже работает над стратегией возрождения угольной отрасли. Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко во время визита в Донецкую область, сообщили на сайте "Батьківщини".

"Мы никогда не станем по-настоящему свободными и сильными, пока не обретем энергетическую независимость. А эта задача в свою очередь невыполнима без возрождения угольной отрасли", – убеждена лидер "Батьківщини".

Пообщавшись во время визита с руководителями и работниками добывающих предприятий прифронтовых районов Донбасса, она пообещала, что в ближайшее время с учетом высказанных замечаний будет разработана комплексная стратегия обретения реальной энергетической независимости Украины.

"Вскоре команда "Батьківщини" представит комплексный законопроект, который не только позволит нам быстрее отказаться от энергоносителей из России, но и поможет восстановить и отстроить украинский Донбасс, включая ныне оккупированную его часть", – сообщила Юлия Тимошенко.