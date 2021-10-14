Возможность для молодых специалистов: заместитель мэра Мариуполя рассказал о конкурсе Worldskills

В Мариуполе состоялся первый отборочный этап конкурса профессий Worldskills. Это мероприятие, генеральным партнером которого выступает "Метинвест", дает возможность людям продемонстрировать свои навыки.

Подробнее о конкурсе рассказал заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин.

По его словам, очень хотелось бы, чтобы ребята, которые демонстрировали свои профессиональные навыки на конкурсе, работали в Мариуполе.

"Хочется поблагодарить, что есть такая возможность для молодых специалистов свои навыки протестовать, посоревноваться друг с другом. Благодаря таким организаторам – компании "Метинвест", – сказал Кочурин.

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Worldskills Ukraine – часть международного конкурса, который еще называется Олимпийские игры для студентов и работников в возрасте 18–22 года.

В рамках конкурса преподаватели учреждений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях. Кроме того, участников региональных конкурсов ждут мастер-классы, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.