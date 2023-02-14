Уничтожены практически все электроподстанции: Садовый рассказал о ситуации со светом на Львовщине

Большое количество объектов критической инфраструктуры во Львовской области разрушено из-за обстрелов страны-террористки России. Большинство из них восстановить уже невозможно.

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Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в интервью "РБК-Украина". "В среднем половина дня со светом, половина дня люди без света. В приоритете производства, медицинские учреждения, все эти заведения, которые обеспечивают функционирование нашего города", – сказал он.

Садовый добавил, что во Львове уже была построена система генерации. У каждого учреждения есть запас дизеля для генераторов и альтернатива – твердотопливный котел.

"Достаточно много разрушений в пределах города и области. Как правило, это объекты критической инфраструктуры. Каждый из этих объектов имеет своего владельца, это государственные институции. Часть этих объектов все еще функционирует", – отметил городской глава.

При этом поврежденные объекты энергетической инфраструктуры уже не подлежат восстановлению. Всех их нужно перестраивать по-новому.

Отметим, что сегодня, 14 февраля, плановые отключения не применяются во Львове и Львовской области. Если у кого-то из жителей отсутствует электроэнергия, возможно, произошла авария.

Ранее стало известно, что в Украине благодаря сравнительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" 13 февраля не ввело ограничения на потребление электроэнергии. В результате украинцам обещают не отключать свет в течение всего дня.

Как сообщают в ДТЭК, ограничения бездействуют в Киеве, Киевской и Одесской областях. Это позволит не выключать электроэнергию в течение суток. Однако в Одессе из-за поврежденной сетевой инфраструктуры все еще действуют "незначительные ограничения".

OBOZREVATEL писал ранее: Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия послала 43 груза для нужд энергетиков общей суммой 334 тонны.

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