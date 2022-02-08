Власти должны увеличить прожиточный минимум и остановить рост цен, – Ирина Суслова

Правительству и Верховной Раде Украины нужно наконец перейти от декларирования реформ к реальным шагам для социальной защиты населения и улучшения качества жизни. По данным Единого реестра должников, в прошлом году количество долгов людей выросло на 1,5 млн или на треть по сравнению с 2020 годом.

Украинская правозащитница Ирина Суслова прокомментировала последние данные Единого реестра должников, свидетельствующих о стремительной динамике обнищания населения Украины. По данным ЕРД, на начало 2022 года физическими лицами не уплачено 6 млн 582 тысяч 297 долгов. Это почти седьмая часть официального количества населения Украины и четвертая часть трудоспособных граждан в возрасте от 25 лет.

"Нужно ли говорить о качестве такой жизни? Люди, попавшие в реестр должников, не могут уехать из страны, пользоваться банковскими карточками и счетами, продать авто или недвижимость. Большинство всех официальных доходов в принудительном порядке взимается на покрытие задолженности, и люди чаще всего вынуждены брать новые долги, чтобы хоть как-то выжить", – констатирует Суслова.

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Согласно реестру, наиболее стремительно растет количество долгов по кредитам банков и новомодных микрокредитных учреждений - 567 тысяч. Бьет рекорды количество должников за коммунальные услуги - общий долг на 1 декабря 2021 составил 72,7 млрд грн. В 2020 году открыто 342 232 производства (на 50% больше, чем в 2019 году) о принудительном взыскании задолженности по ЖКУ.

"И еще несколько цифр для понимания полной картины. В 2020 году, по данным Госстата, примерно 40% украинских семей, или почти 6 млн семей, постоянно отказывают себе в самом необходимом, кроме питания. Еще примерно 3%, или почти 500 тысяч семей, не удавалось обеспечить даже достаточное питание!" – напоминает правозащитница.

По убеждению Ирины Сусловой, центральная власть должна безотлагательно сделать два первых шага для стабилизации ситуации и улучшения уровня качества жизни в Украине. Во-первых, увеличить социальные стандарты: внести изменения в Государственный бюджет Украины, сделав минимальный прожиточный минимум реальным, который, по расчетам Министерства социальной политики, составляет 3659 грн/мес. Во-вторых, снизить цены на продукты питания и коммунальные тарифы путем скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об удешевлении стоимости продуктов питания и сохранении конкурентоспособности отечественного производителя".

"Этот законопроект предусматривает временное введение нулевой ставки НДС на продукты питания и снижение ставки до 7% на жилищно-коммунальные услуги. Это позволит минимум на 10% снизить в Украине цены и коммунальные тарифы", — резюмирует правозащитница.

С 1 июля 2022 г. ЕС вводит нулевой НДС для всех продуктов питания в рамках реформы налога на добавленную стоимость. Соответствующую директиву министры финансов стран-членов ЕС приняли 7 декабря 2021 года. Учитывая, что рынок сельхозпродукции стран ЕС в упор граничит с украинским, отечественная продукция и производные от нее продукты питания не смогут выдержать конкуренцию по ценам.

По мнению экспертов, это может привести к обвалу отечественного аграрного рынка, коллапсу в области переработки и потере позиций украинских товаропроизводителей в торговых сетях. Состоится импортозамещение украинских товаров и банкротство сотен стратегических предприятий, гарантирующих продовольственную безопасность Украины.