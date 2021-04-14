Власть должна защищать Украину на переговорах по СВАМ, – эксперт

Из-за введения европейцами заградительного механизма carbon border adjustment (СВА), экономика Украины будет терять свыше 0,5% ВВП в год. Поэтому властям следует занять активную позицию при обсуждении формата СВА, чтобы защитить отечественных производителей.

Об этом написал главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко в своей колонке.

Аналитик напомнил, что с 2023 года украинских производителей ждет новый барьер для доступа на европейский рынок – СВА (carbon border adjustment), механизм таможенной углеродной корректировки. Он предполагает введение налога или пошлины, которыми будет облагаться промышленная продукция, произведенная предприятиями со старыми установками, которые генерируют много вредных выбросов.

Больше всего от внедрения СВА пострадает металлургическая отрасль. По оценкам экспертов, под действие СВА потенциально подпадает металлургический экспорт из Украины на сумму €2,5 млрд.

"Зависимость отечественной отрасли от рынка ЕС высока. Ее даже можно назвать чрезмерной. Парадоксально, но на европейский рынок металлурги продают больше, чем на рынок Украины. В ЕС поставляется 26% от всей товарной продукции, а на рынок Украины – 23%. Поэтому любые изменения в политике Евросоюза серьезно отразятся на отечественных производителях",- объяснил Тарасенко.

Он также отметил, что сумма потенциальных убытков зависит от параметров механизма СВА. В частности, по его словам, сейчас в ЕС рассматриваются два основных сценария: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (Сценарий №1) и без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (Сценарий №2).

"Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей СВА и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских. Например, платеж СВА для поставок проката из Украины по Сценарию №1 может составить €30,4 на тонну, а по Сценарию №2 – €100 на тонну", - написал Тарасенко.

Согласно исследованию, проведенному GMK Center, потери отрасли от СВА составят €100-200 млн в год в зависимости от сценария. Причем это не только убыток от повышения расходов, но и результат потери объемов экспорта. Поскольку СВА приведет к тому, что производители длинного проката проиграют по расходам всем производителям электростали – и местным европейским, и другим экспортерам. В результате можно ожидать падения экспорта длинного проката на 10% – около 110 тыс. т. Также могут быть прекращены поставки чугуна – это еще около 0,5 млн т.

Тарасенко также подчеркнул, что СВА будет означать для отрасли снижение суммы инвестиционного ресурса и капитальных инвестиций до €130 млн в год, или 12% по отношению к уровню 2019 года.

"Для всей экономики потери от СВА составят до €700 млн в год снижения ВВП. Это потери металлургии, а также других отраслей цепочки поставок и смежных отраслей. Соответственно, убытки понесет государственный бюджет (-€140 млн), и без того испытывающий трудности с наполнением",- написал Тарасенко.

Аналитик подчеркнул: вопрос для экономики СВА - это вопрос ценой более 0,5% ВВП каждый год. По его словам, изменить ситуацию в свою пользу Украина сможет, если займет активную позицию при обсуждении формата СВА, добьется получения доступа к финансированию из фондов, которые будут аккумулировать средства от СВА, а также будет проводить системную экологическую политику, направленную на стимулирование декарбонизации.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В свою очередь президент Союза химиков Алексей Голубов подчеркнул, что принятие закона о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку у предприятий нет миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.