И снова про Цитрус.

Наконец-то, вчера хозяйственный суд города Одесса вынес вердикт компании Цитрус. Согласно решению суда, компания обязана выплатить по своим долгам один миллиард гривен, без малого.

Компания Цитрус , которая не платит налоги своей стране, оптимизирует прибыль и занижает таможенные декларации, должна расплатиться по своим долгам, иначе ее ждёт банкротство и ликвидация.

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А вот один из основных бенефициаров компании Цитрус Григорий Топал, просто обязан зарубить себе на носу , что за все в жизни и тем более – в бизнесе нужно платить. Ну, а если не платишь, то придётся расплачиваться. Особенно когда человек позволяет себе выкидывать партнера из бизнеса, используя ненадежную временную крышу в лице областного прокурора и местного начальника СБУ.

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