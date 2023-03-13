Венский суд отказал в экстрадиции Бахматюка, бизнесмен надеется на изменения в НАБУ с приходом нового руководителя

Уголовный суд Вены принял решение об отказе в экстрадиции Олега Бахматюка в Украину по делу ВиЭйБи Банка (VAB Банка) по запросу украинской прокуратуры. Бахматюк в очередной раз подтвердил готовность к сотрудничеству со следствием и выразил уверенность в победе "объективности, справедливости и здравого смысла".

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Об этом сам бизнесмен сообщил агентству "Интерфакс-Украина ".

"Австрийский суд своим решением, вынесенным в соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 закона Австрии об экстрадиции и взаимной правовой помощи, не только признал требование украинской прокуратуры об экстрадиции меня незаконным, но и назвал ее, дословно цитирую, "неприемлемой", - заявил Бахматюк .

Он уточнил, что слушание дела об экстрадиции началось в конце прошлого года, окончательное решение было принято в январе, австрийская прокуратура отказалась от обжалования, и дело вступило в силу 6 февраля, а официально поступило в украинскую прокуратуру на прошлой неделе.

Бизнесмен считает, что это решение европейского суда доказывает, что открытые против него дела Национального антикоррупционного бюро не имеют реального правового содержания "кроме определенной пиар-истории".

Отвечая на вопрос, возможен ли повторный запрос на его экстрадицию в связи с недавним решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по его заочному аресту уже в новом деле – о предоставлении в 2015-2016 годах 722 млн грн неправомерной выгоды главе Государственной фиск Бахматюк допустил возможность такого развития событий, в частности ответа на проигрыш по первому делу об экстрадиции.

В то же время он выразил уверенность в необоснованности обвинений и своей правоте в этом деле.

"Не секрет, что открытие этих бессодержательных дел НАБУ против меня было напрямую связано с предыдущим руководством НАБУ. Очень хочется надеяться, что с избранием нового руководителя НАБУ произойдут изменения в подходах к организации работы бюро", – заявил бизнесмен.

Бахматюк вновь подтвердил готовность к сотрудничеству со следствием и выразил уверенность в победе "объективности, справедливости и здравого смысла".

Одновременно бизнесмен выразил сожаление, что расследования продолжаются, и его невозможность вернуться в Украину негативно отражается на работе принадлежащего ему агрохолдинга "Укрлендфарминг", который в результате российской агрессии потерял около 50% активов.

По его словам, действия НАБУ стали одной из причин сокращения численности сотрудников агрохолдинга с начала полномасштабной войны России против Украины на 7 тыс. человек – 13 тыс. человек.

"Который год подряд я пытаюсь донести одно мнение: мы являемся важной для экономики компанией с четкой проукраинской позицией... Давление на нас из-за надуманных дел грозит уничтожению нашей компании", - подытожил Бахматюк.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении экспершему заместителю главы Нацбанка Украины Александру Писаруку, который на тот момент до сих пор возглавляет правление Райффайзен Банка, члена совета НБУ Николая Каленского и эксглавы банковского надзора НБУ в завладении средствами стабилизаций на 1,2 млрд. грн. в октябре 2014 года. Кроме них, о подозрении было сообщено еще пяти лицам: председателю наблюдательного совета и заместителю председателя правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с собственниками банка.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу эксвладельца VAB Банка Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк.