ВАКС повторно отказал феррославным заводам в отводе судьи ВАКС в рамках дела 'Роттердам+'

Высший антикоррупционный суд отклонил уже вторую попытку ферросплавных заводов снять с рассмотрения дела "Роттердам+" неугодную им судью.

Соответствующее решение ВАКС принял 30 июля.

Заводы вместе с детективами НАБУ пытались путём манипуляций передать слушание их жалобы против закрытия дела "Роттердам+" другому судье.

Предыдущая попытка повлиять на назначение судей ферросплавам заводами предпринималась 21 июля.

Тогда ВАКС также счёл требования заводов необоснованными.

По мнению адвокатов стороны защиты, ВАКС в очередной раз указал на то, что эта ветвь антикоррупционной системы является оплотом соблюдения законодательства в Украине.

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Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.