ВАКС передал предприятия российского олигарха Дерипаски в государственную собственность Украины

Российский олигарх Олег Дерипаска потерял предприятия в Украине. Они переданы в государственную собственность нашей страны. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда. В бизнесе Дерипаски числились Николаевский глиноземный завод, Глуховский карьер кварцитов, Хустский и Жежеловский карьеры и тому подобное (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему и инициировали передачу 100% его имущества в доход Украины.

В четверг, 16 февраля, ВАКС рассмотрел дело о взыскании в доход государства Украина активов Дерипаски и удовлетворил иск Минюста о применении к нему и МК ПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" санкций. Ограничения предусмотрены пунктом 11 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях".

Благодаря взысканию в бюджет Украины поступило:

– 100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов";

– 100% ООО "Николаевский глиноземный завод";

– 100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины";

– 100% доли ООО "Гуардон Украины";

– 100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург";

– 100% доли ООО "ЧАС IT" ;

– 99% доли ООО "Охрана НГЗ";

– 100% доли ООО "Центр учета Николаев";

– 100% доли Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ" ;

– 100% доли ООО "Запорожалюминторг";

– 29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";

– 100% доли ЧАО "Хустский карьер";

– 100% доли ЧАО "Жежеливский карьер";

– более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества.

По данным СБУ, имущество, переданное Украине оценивается на сумму более 10 млрд грн.

Стоит отметить, что РУСАЛ – второй в мире производитель алюминия. Эта компания контролирует российские предприятия, производящие бронетехнику, которую войска РФ используют в войне против Украины.

А Дерипаска – один из самых богатых олигархов РФ. К тому же, он приближенный к российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее он руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины и всячески пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнес Дерипаски в Украине пытался спасти харьковский миллиардер Александр Ярославский. Украинского бизнесмена и ранее обвиняли в том, что он скупает активы для Дерипаски, но теперь это стало очевидным. Ситуацией должны были заняться правоохранители.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски с требованием снять с него американские санкции, которые были наложены еще в 2018 году. При этом прокуратура США обвиняет миллиардера в нарушении санкций, что является уголовным правонарушением.

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