В выходные ситуация не изменится: в YASNO рассказали об отключении света в Киеве и Днепре

В энергетической системе Украины все еще сохраняется значительный дефицит из-за российских ракетных атак на объекты критической инфраструктуры. В Киеве и Днепре лимиты позволят применять на выходных не аварийные отключения света, а стабилизационные графики.

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Об этом вечером в пятницу, 27 января, сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook. Он призвал граждан экономнее потреблять электроэнергию.

Коваленко напомнил, что "Укрэнерго" установило в Киеве ограничения в 962 МВт днем и на 661 МВт ночью.

В Днепропетровской области ограничения – 1165 МВт в день и 1205 МВТ на ночь.

По словам гендиректора YASNO, для полноценной работы энергосистеме нашего государства не хватает около 5 ГВт днем и 3 ГВт ночью. К примеру, одна квартира в среднем потребляет до 8 кВт в сутки.

"Что можно сделать сейчас? Быть более бережливыми. Статистика показывает, что наше потребление за декабрь 2022 года почти не отличается от показателей декабря 2021", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков отметил, что ситуация в энергетической системе Украины ухудшилась после очередных обстрелов страны-террористки России. Критическая ситуация в Одесской области.

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