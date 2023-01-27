"Ситуация ухудшилась": экс-министр рассказал о состоянии энергетики Украины после атак РФ и где сложнее всего

Ситуация в энергетической системе Украины ухудшилась после очередных обстрелов страны-террористки России. Критическая ситуация сейчас в Одесской области.

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Пока энергетикам не хватает некоторого оборудования, однако они продолжают работать над стабилизацией ситуации. Об этом рассказал OBOZREVATEL экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

"Ситуация ухудшилась. Были повреждены генерирующие мощности, распределительные мощности, а особенно распределительные мощности в Одесской области. Там ситуация критическая. Там есть дефицит генерирующих мощностей, и сейчас, после этих ударов, разумеется, ситуация ухудшилась, поэтому о каких-то графиках отключений регулярные не могут быть и мнения. Энергетики восстанавливают оборудование, некоторого оборудования очень не хватает", – пояснил Плачков.

Как сообщалось ранее, в энергосети Украины сохраняется значительный дефицит мощности. В связи с этим 27 января по всей стране будут применяться стабилизационные отключения электроэнергии – для этого облэнерго были доказаны соответствующие лимиты. При этом к утру в 10 регионах уже применялись аварийные отключения – из-за превышения этих лимитов.

Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там отметили, что аварийные отключения применяются в:

Харьковской области;

Донецкий;

Запорожский;

Кировоградской;

Киевской;

Черкасской;

Житомирской;

Волынский;

Львовской;

Ровенской.

Отметим, атака страны-террористки РФ 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Это усложнило общую ситуацию в энергетике, ведь энергосистема еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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