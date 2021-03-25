В "Укрзалізниці" нарушают сроки предоставления информации для Временной следственной комиссии – письмо ВСК

В "Укрзалізниці" не спешат предоставлять документы, которых требует Временная следственная комиссия, которая расследует причины финансового кризиса в компании.

Об этом говорится в письме председателя ВСК Юлии Гришиной в адрес и.о. председателя УЗ Ивана Юрика, который есть в распоряжении телеграмм-канала МММ, сообщает "Политека".

"Обращаю ваше внимание на то, что должностными лицами компании УЗ нарушаются требования закона относительно сроков предоставления информации и документов", – указывает в письме Гришина.

По состоянию на 24 марта из всех востребованных данных ВСК получила менее 10% документов, причем без объяснения причин невыполнения, говорится в письме.

"Указанное, в случае дальнейшего игнорирования, будет рассматриваться как непредоставление, предоставление не в полном объеме запрашиваемой информации или препятствование работе ВСК", – предупредила Гришина.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль поручил министерству инфраструктуры и членам ВСК в однодневный срок предоставить информацию о деятельности правления компании и Наблюдательного совета в 2017-2021 годах. Это произошло после того, как 17 марта Кабмин досрочно прекратил полномочия Жмака. Такое представление направил в Кабмин Наблюдательный совет "Укрзалізниці", который единогласно проголосовал за отставку Жмака с должности без объяснения причин. Временно исполнять обязанности председателя правления был назначен Иван Юрик.

Как известно, Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать финансовые проблемы на УЗ, которые возникли в течение трех последних лет, с 2017-го по 2020 год. На свое заседание ВСК пригласила только членов Наблюдательного совета и министра инфраструктуры. А по результатам заседания ВСК обратилась в Кабмин и в Наблюдательный совет по оценке деятельности последнего руководителя компании Владимира Жмака, хотя он приступил к исполнению обязанностей только в конце 20-го года.