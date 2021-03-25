В "Укрзалізниці" порушують строки надання інформації для Тимчасової слідчої комісії – лист ТСК

В "Укрзалізниці" не поспішають надавати документи, яких вимагає Тимчасова слідча комісія, яка розслідує причини фінансової кризи в компанії.

Про це йдеться у листі голови ТСК Юлії Гришиної на адресу т.в.о. голови УЗ Івана Юрика, який є у розпорядженні телеграм-каналу МММ, повідомляє "Політека".

"Звертаю вашу увагу на те, що посадовими особами компанії УЗ порушуються вимоги закону щодо строків надання інформації та документів", – вказує у листі Гришина.

Станом на 24 березня із усіх затребуваних даних ТСК отримала менше 10% документів, причому без пояснення причин невиконання, йдеться у листі.

"Зазначене, у разі подальшого ігнорування, буде розглядатись як ненадання, надання не в повному обсязі запитуваної інформації або перешкоджання роботі ТСК", – попереджає Гришина.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль доручив міністерству інфраструктури та членам ТСК в одноденний термін надати інформацію про діяльність правління компанії і Наглядової ради в 2017-2021 роках. Це сталося після того, як 17 березня Кабмін достроково припинив повноваження Жмака. Таке подання направила в Кабмін Наглядова рада "Укрзалізниці", яка одноголосно проголосувала за відставку Жмака з посади без пояснення причин. Тимчасово виконувати обов’язки голови правління було призначено Івана Юрика.

Як відомо, Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати фінансові проблеми на УЗ, які виникли протягом трьох останніх років, з 2017 по 2020 рік. На своє засідання ТСК запросила лише членів Наглядової ради та міністра інфраструктури. А за результатами засідання ТСК звернулась до Кабміну та Наглядової ради щодо оцінки діяльності останнього керівника компанії Володимира Жмака, хоча він приступив до виконання обов’язків лише у кінці 20-го року.