В Украину завезли турецкие фисташки со смертельными токсинами

В фисташках, которые завезли из Турции в Украину, обнаружили афлатоксины, смертельно опасные для здоровья людей. Производителем жареных фисташек в скорлупе оказалась компания Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti.

Получателем товара стало ООО "ОКЕАН КОМПАНИТРЕЙ", зарегистрированная по адресу: город Киев, улица Мира, 3. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы во Львовской области.

"В Главное управление Госпотребслужбы во Львовской области поступило информационное сообщение Системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 23 декабря 2021 № 2021.7114 относительно выявления афлатоксинов (В1 = 15,7. Общее количество = 19,9 мкг/кг...)", – говорится в сообщении.

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В ведомстве призвали, чтобы в случае обнаружения этой продукции немедленно сообщали об этом. Телефон: (032) 2526929, или же можно обратиться в территориальные управления.

Афлатоксины – органические соединения, смертельно опасные микотоксины, относящиеся к классу поликетидов. Афлатоксины чаще всего содержаться в сухофруктах и орехах. Самым опасным и распространенным является афлатоксин B1, который и обнаружили в турецких фисташках.

В Украине довольно часто находят продукты с опасными веществами. Кроме того, в стране очень много продуктов-фальсификатов. К примеру, на разных сегментах рынка в Украине количество фальсификата составляет от 20 до 80%.

Речь идет не только о масле на развес на рынках, но даже о продукции, которую можно встретить в крупных супермаркетах и магазинах. Некачественная продукция регулярно попадает даже в школьные столовые, о чем свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы.

Помимо этого, в Украине фальсификация колбасы достигла шокирующих масштабов. Эксперты говорят: встречали магазины и точки на рынках, где все 100% продукции – подделка. Вместо мяса используют измельченную шкуру и кости, а продукцию изготовляют в кустарных условиях. При этом на этикетках указывают выдуманные адреса производства.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на прилавках магазинов можно найти лишь что-то среднее между фальсификатом и намеком на "докторскую" колбасу. Различить продукцию можно по цене. Как говорят специалисты, качественная "докторская" не будет стоить дешево. Мясное изделие обойдется не менее, чем в 250 грн.