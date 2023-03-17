В Украине большинство масла – фальсификат: какое нельзя покупать

В Украине на разных сегментах рынка количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%. Речь идет не только о том, которое продают на развес на рынках, но даже о продукции с полок супермаркетов и магазинов. Чтобы не купить фальсификат, нужно соблюдать целый ряд правил.

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Некачественное масло регулярно попадает даже в школьные столовые, о чем свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы. Еще одна проблема – недостаточный контроль со стороны государства и регуляторов. Лабораторные исследования стоят дорого, поэтому проверки проводятся не так часто. Как результат – производителям выгоднее получить сверхприбыль на фальсификате и затем, возможно, заплатить штраф, чем изготовлять настоящее масло, продавать его по высоким ценам и потерять часть клиентов.

Как правильно выбрать масло?

Эксперты сходятся во мнении, что в домашних условиях проверить масло практически невозможно. Более того, при небольшом количестве растительных жиров это сложно сделать даже в лаборатории. Однако несколько правил помогут исключить высокий риск покупки фальсификата.

Качественное масло не может стоить дешево

Если продукт стоит меньше 50 грн за 200 грамм, то уверено можно утверждать, что это подделка. Или же производитель работает в убыток, что практически невозможно. Если вы все-таки решили купить дешевое "масло", лучший вариант – поискать маленькие упаковки.

Иногда фальсификат можно определить по консистенции

Молочный жир быстро твердеет. Если масло мягкое, его не получается разрезать ножом или же продукт неправильной формы, то однозначно можно утверждать – это либо фальсификат, либо его неправильно хранят. В обоих случаях покупать такую продукцию не стоит.

Масло не стоит покупать в интернете или на развес в малознакомых местах

Чаще всего натолкнуться на фальсифицированное масло можно на стихийных рынках либо же в интернете, обычно оно продается под малоизвестной торговой маркой. Следует помнить, что масло, как и другие молочные продукты, нельзя отправлять по почте. Но если продавец предлагает именно такой способ доставки, значит вы вполне можете получить уже испорченный товар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, согласно стандартам маслом можно называть только тот продукт, который на 100% состоит из молочных жиров. При добавлении растительного жира необходимо провести стабилизацию, а сам продукт называть "маргарином".

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