В украинской отрасли производства ПВХ-профиля сложилась угрожающая ситуация – 'Миропласт'

Украинский производитель ПВХ-профиля "МИРОПЛАСТ" обратился к Владимиру Зеленскому c открытым письмом. В заявлении к президенту сказано об угрожающей ситуации для всей украинской отрасли производства ПВХ-профиля.

Причиной этого стал агрессивный импорт иностранных производителей ПВХ-профиля, которые, несмотря на всемирный рост стоимости сырья на 100%, подняли цены на продукт всего лишь на 30%. В открытом письме компания отмечает, что считает такое поведение конкурентов настоящим демпингом.

"Еще в 2020 году на мировых рынках начался стремительный рост цен на ПВХ-суспензию и другое сырье для производства ПВХ-профиля. С тех пор себестоимость нашей продукции выросла более чем на 100%! Чтобы хоть как-то сохранить наши позиции, мы были вынуждены поднять цены только на 60%. Ситуацию в отрасли также ухудшило введение в мае 2020 года специальной пошлины на импорт в Украину ПВХ-суспензии. Кроме того, электричество подорожало на 30%! В то же время, европейские производители ПВХ-профиля предлагают свой продукт на нашем рынке по цене всего на 30% выше прошлогодней. Мы уверены, что это – демпинг!", – говорится в обращении.

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Министерству экономики поручено провести специальное расследование касательно импорта в Украину ПВХ-профиля независимо от страны происхождения и экспорта. Отечественные производители просят Президента проконтролировать проведение этого расследования, а также срочное введение мер для защиты внутреннего рынка.

Если этого не случится, украинские производители опасаются банкротства, и не исключают вероятность вынужденного переноса производственных мощностей на территорию стран ЕС.

Отметим, сейчас в сфере производства ПВХ-профиля в Украине работает более пяти тысяч человек.

"Если правительство не вмешается в ситуацию и не защитит интересы отечественного производителя, мы будем вынуждены рассмотреть вариант переноса производства в страны ЕС. Это единственная альтернатива банкротству, угроза которого становится реальнее с каждым днем", – обращаются они к Президенту.

Мы будем следить за развитием ситуации.