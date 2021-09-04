В Украине заработает интернет-площадка для привлечения инвестиций в угольные города

ДТЭК Энерго помогает угольным регионам трансформировать экономику, чтобы поддержать жизнедеятельность громад после прекращения угледобычи на этих территориях. Чтобы процесс был успешным, в него необходимо вовлечь местные громады, власть, бизнес и международных партнеров, сообщили в пресс-службе компании.

Для этого при поддержке компании ДТЭК Энерго разработаны инвестиционные паспорта громад и создана демоверсия инвестиционного портала crinvest.biz (http://crinvest.biz/), который поможет привлекать на угольные территории потенциальных инвесторов.

На портале уже размещена детальная информация о территориях частного и государственного угольных секторов. Потенциальные инвесторы на этой онлайн-площадке могут узнать все о потребностях каждой громады и о ресурсах, которые можно привлечь для создания новых проектов или усовершенствования существующих. Описание проектов – в историях успеха.

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Раздел новостей знакомит посетителей страницы со всеми мероприятиями по теме справедливой трансформации. Демоверсию портала разработали представители Агентства устойчивого развития АСТАР и местных громад при поддержке компании ДТЭК.

"ДТЭК Энерго заботится о будущем Украины и о территориях, где работают наши предприятия. Инвестиционный портал угольных громад Украины – хороший пример государственно-частного партнерства, когда местные громады при поддержке бизнеса развивают свою инвестиционную привлекательность. Мы надеемся, что портал станет мостиком между угольными территориями, которые очень нуждаются в инвестициях для запуска новых экономических направлений, и активными инвесторами, для которых эти территории потенциально могут быть интересны", – рассказала Алина Зуйковская, руководитель проектной группы ДТЭК Энерго.

Украина поддержала европейский курс декарбонизации и движется в направлении постепенного отказа от использования углеводородов. В связи с этим ДТЭК Энерго с 2018 года помогает шахтерским регионам разрабатывать планы справедливой трансформации.

Результаты работы компании Алина Зуйковская представила на V Форуме местного развития в Трускавце, где представители моногородов со всей Украины обсуждали риски закрытия угольных предприятий, возможности и ресурсы угольных громад, которые можно использовать для реструктуризации местных экономик, проектные идеи и концепции, возможности субрегионального партнерства.

Процесс при поддержке ДТЭК Энерго на угольных территориях, где работают предприятия компании, идет в двух основных направлениях: стратегические проекты (инвестпаспорта, инвестпортал) и точечные локальные решения. Так, в Николаевской и Петропавловской громадах (Днепропетровская обл.) взамен угледобычи будут развивать пчеловодство, овощеводство, садоводство, производство молочных продуктов, цукатов, круп. В шахтерском моногороде Першотравенске планируют реформировать ЖКХ, открыть швейный цех и обучать молодежь новым профессиям в местном лицее.

Для малого бизнеса при помощи компании разработали бизнес-планы: что нужно сделать в ближайшее время, какое оборудование закупить, чтобы увеличить доход в разы. Появление новых предприятий в угольных регионах приведет к созданию рабочих мест и притоку налогов в местный бюджет.