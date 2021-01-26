В Украине ввели новые правила по микрокредитам

В Украине установили максимальную сумму штрафов по кредиту в размере 200% от первой суммы займа.

То есть, если человек взял 1000 гривен, то максимальная сумма возврата будет 2000 гривен. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, передает пресс служба СН.

"Защищаем украинцев от долговой ямы микрокредиторов. В нашей стране создалась ситуация, когда человек занимает 2000 гривен, а отдает 34... Мы установили ограничения, чтобы люди не приходили к обнищанию вследствие таких кредитов", – резюмировал Гетманцев.

Особенность кредитов "под 0%" – такая ставка может действовать только первые несколько дней, неделю. Если же подсчитать годовую или даже месячную ставку, окажется, что придется переплачивать сотни, а то и тысячи процентов.

Некоторые кредиты доходят под 1702% годовых. Украинцев соблазняют якобы привлекательными условиями, деньги дают всем, даже безработным, а затем включают "счетчик" и привлекают коллекторов.

Согласно новым правилам, уже с 1 января запрещено указывать ставку 0%, 0,01%. Все кредитные организации должны зарабатывать. Они не дают кредиты просто так и не должны вводить клиентов в заблуждение.

Как рассказывал OBOZREVATEL Владимир Мазуренко, который несколько лет работал кредитным экспертом в одном из украинских банков: отсутствие жестких правил, требований к размещенной рекламы и информации – одна из главных причин кризиса, которая произошла на рынке микрокредитования.