В Украине все вокзалы, автостанции и аэропорты проверят на безбарьерность

В Украине в течение двух лет будет проведен комплексный аудит доступности зданий, а также всех железнодорожных вокзалов, аэропортов и автостанций.

О таких планах кабинета министров шла речь во время заседания Совета безбарьерности. Именно она контролирует выполнение Нацстратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, которое было разработано в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.

Соответствующий аудит предусмотрен проектом Плана мероприятий по реализации Нацстратегии. В частности, до конца этого года министерства должны проверить на доступность все здания, которые находятся в их распоряжении. До конца следующего года Министерство инфраструктуры планирует проверить на безбарьерность все без исключения железнодорожные вокзалы, аэропорты и автостанции.

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В ходе аудита будет проверяться не только оснащенность зданий пандусами, наличие лифтов и поручней, но и их соответствие государственным строительным нормам (ДБН) по доступности. В итоге будет сформирован перечень объектов и прилегающих территорий, требующих обустройства элементами доступности. В случае если те имеются, но не соответствуют или лишь частично соответствуют ГСН, предполагается их модернизация.

Аудит пройдет по всей территории страны – от столицы до небольших ОТГ на Донетчине и Закарпатье. Подобных проверок на общенациональном уровне еще не проводилось. В последние годы аудиты безбарьерности осуществлялись преимущественно усилиями общественных организаций, например, "Доступно.UA".

"По нашей информации, по меньшей мере 27% жителей украинских городов относятся к маломобильным группам населения. Каждый человек в тот или иной период своей жизни нуждается в максимально удобном пространстве для передвижения. Однако, по нашему опыту, лишь 4% городской инфраструктуры Украины является полностью удобной и комфортной", - сообщили в организации.

Елена Зеленская в ходе заседания Совета безбарьерности обратила внимание, что с препятствиями в Украине сталкиваются не только люди с инвалидностью. Страдают от них и родители с детскими колясками, люди с временно ограниченной мобильностью, пожилые люди, беременные женщины и тому подобное.

"Безбарьерность должна стать новой общественной нормой. Изменения, которые мы инициируем на совете безбарьерности, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни. Эти изменения прежде всего о том, какой страной мы стремимся быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", - отметила Елена Зеленская.

Член Совета безбарьерности, председатель правления Всеукраинского объединения лиц с инвалидностью "Группа активной реабилитации" Виталий Пчелкин отметил важность контроля и мониторинга Плана мероприятий.

"Мы очень активно приобщались на всех этапах – и стратегирования, и к разработке Плана мероприятий. Спасибо, что государство нас слышит на этих этапах. Но хочу заметить - ни одна стратегия не была успешной в этих вопросах, потому что не было должного внимания к мониторингу, контролю и соответствующему постепенному и периодическому пересмотру показателей, к которым мы стремимся. Поэтому очень важно, чтобы была как административная, так и уголовная ответственность за то, что эти вопросы игнорируются", - отметил Виталий Пчелкин.

План мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы разрабатывается Кабинетом Министров в сотрудничестве с общественными организациями и экспертами.

Аналитическую и техническую поддержку на всех этапах оказывает экспертный консорциум, который сформировали ОО "безбарьерность", Центр экономического восстановления и Исар единения.

Координирует процесс Министерство развития общин и территорий. Обеспечение контроля и мониторинга реализации единой согласованной государственной политики безбарьерности осуществляет Совет безбарьерности, созданный КМУ.