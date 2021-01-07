В Украине провели мониторинг рынка газа: Витренко рассказал о проблемах

Министерство энергетики и угольной промышленности закончило мониторинг розничного рынка газа в Украине.

"Мы показали проблемы на этом рынке. Мы показали уязвимость потребителей к злоупотреблениям на этом рынке, так же как уязвимость потребителей и к стремительному росту рыночных цен", – сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, субсидии являются механизмом государственной помощи тем, кто не может платить справедливую рыночную цену. Однако они не решают проблему уязвимости потребителей к злоупотреблениям на рынке природного газа, когда украинцы платят цену выше справедливого рыночного уровня.

"Также субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к значительному увеличению рыночной цены. Минэнерго предложило вариант решения этой проблемы. Сейчас он прорабатывается с другими министерствами", – резюмировал Витренко.

Субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к значительному увеличению стоимости газа Юрий Витренко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 больше НЕ БУДЕТ подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же сможет пользоваться только лунным тарифу.