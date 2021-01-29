В Украине нельзя вводить накопительную пенсионную систему, пока существует риск дефолта, – экономист

Введение накопительного уровня пенсионной системы в Украине при условии нестабильной экономической ситуации и риска дефолта грозит потерей пенсионных сбережений.

Об этом заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL.

По оценкам экспертов, в случае введения накопительного уровня пенсионной системы в нынешних нестабильных экономических условиях пенсионные фонды для обеспечения сохранности вкладов с высокой вероятностью будут инвестировать в государственные облигации внутреннего займа. И в случае дефолта граждане останутся без пенсионных взносов.

"Деньги от продажи ОВГЗ получит Минфин и будет гасить ими долги, прежде всего внешние. Таким образом, долги будут нарастать, и в один момент все может закончиться дефолтом. Деньги по облигациям не выплатят, а значит, люди останутся без накоплений", – объяснил Рева.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

В то же время экономист Борис Кушнирук считает, что предложенные властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы выгодны лишь финансовым посредникам, и подчеркнул, что власть не предусмотрела механизмов защиты сбережений граждан.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по пенсионной реформе – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.