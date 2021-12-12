В Украине начали штрафовать на 17 тыс. гривен нелегальных перевозчиков: решения суда уже не нужно

В Украине начали штрафовать нелегальных перевозчиков – для тех, кто перевозит пассажиров или груз без необходимых документов предусмотрена административная ответственность в 17 тысяч гривен. Для этого больше не требуется решение суда.

Как рассказал глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, на дорогах Украины дежурят сотрудники Укртрансбезопасности, а также экипажи полиции. Они проводят совместные рейды, передает ubr.ua.

Эксперт отметил, что Укртрансбезопасность активно пользуется правом составлять протоколы без судебного разбирательства. "Это действенный рычаг борьбы с нелегальными перевозчиками", – сказал он.

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Житинский также рассказал, что первых нелегальных перевозчиков оштрафовали в Волынской области. Это были водители "бусиков".

Он призвал украинцев при выявлении "автобусных пиратов" обращаться в Укртрансбезопасность или в Национальную полицию Украины. При этом нужно указать, как и где водители забирают пассажиров и сделать фото или видео транспортного средства с номерами.

Отметим, изменение в законодательство вступило в силу с 1 октября 2021 года. Они предусматривают, что за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у владельца Range Rover конфисковали автомобиль за неуплату 147 штрафов за превышение скорости. Общая сумма задолженности составила около 130 тыс. грн. Вскоре так же делать будут в Днипре и Одессе.