В Украине могут запретить эвакуацию неправильно припаркованных авто: законопроект

Депутаты Верховной Рады (ВР) предлагают запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на период действия военного положения в Украине. Сейчас, когда идет война, количество случаев эвакуации транспортных средств возросло.

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Так, во время воздушной тревоги водители вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, часто в нарушение правил остановки или стоянки. Об этом говорится в законопроекте №9092, который доступен на сайте ВР.

Кроме того, во время военного или чрезвычайного положения может возникнуть необходимость в немедленной и быстрой эвакуации. Однако это невозможно оперативно осуществить, если транспортное средство временно задержано инспекторами по парковке и находится на хранении на специальной площадке или стоянке.

В Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается добавить следующее: временное задержание транспортных средств инспекторами по парковке не применяется в местностях, в которых введен правовой режим военного положения или правовой режим чрезвычайного положения. 13 марта, законопроект был направлен на ознакомление в ВР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Раду внесены законопроекты, которыми предлагается разрешить некоторым мужчинам призывного возраста выезд за границу во время военного положения. В частности, студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

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