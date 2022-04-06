В Украине могут временно сократить отдельные соцрасходы с мая: что известно

В Украине во втором квартале 2022 года (апрель, май и июнь) из-за войны, которую развернула РФ, ожидается существенное недовыполнение госбюджета. По этой причине допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная со следующего месяца.

"При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", – сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Сегодня, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета министров и представителями Офиса главы государства. Гарант дал поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. При этом фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с начала войны. Кстати, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в первом квартале (январь, февраль, март) госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления.

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Участники совещания также обсудили возможные источники наполнения госказны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ (Международный валютный фонд) и др.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплаты всех видов соцпособий укранцам в апреле профинансированы ранее графика, заявила Марина Лазебная, министр соцполитики. Речь идет о всех назначенных людям субсидиях, льготах и денежных социальных пособиях.

"Мы собрали данные о необходимости средств от региональных органов социальной защиты населения и еще 1 апреля перечислили в регионы необходимое финансирование. Это больше 8,6 млрд грн. В частности, на финансирование различных видов социальной помощи было направлено 4,8 млрд грн, а на финансирование льгот и субсидий – 3,8 млрд грн", – сказала Лазебная.

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