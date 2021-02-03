В Украине более 19 миллионов человек оказались за чертой бедности

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что в Украине более 19 миллионов граждан оказались за чертой бедности.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев", – заявила она на заседании согласительного совета, передает "Укринформ".

В связи с этим вице-спикер считает, что парламент должен поставить перед правительством задачу по разработке новой стратегии преодоления бедности.

Кондратюк также напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может столкнуться с наихудшей экономической рецессией за десятилетие, говорится в данных исследования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Из-за пандемии более 80% семей уже потеряли часть дохода, а количество бедных украинцев может вырасти до 9 млн.