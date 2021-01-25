В США констатировали, что мечта биткоина стать валютой умерла

Колумнист The New Yorker Джеймс Суровецки заявил, что мечта биткоина стать альтернативой традиционным деньгам окончательно умерла.

"Реальность такова, что биткоин никогда не функционировал как валюта. Практически с самого начала лишь небольшой процент транзакций был связан с реальными товарами и услугами, и многие из них были нелегальными – наркотики и онлайн-азартные игры", – написал Суровецки в блоге Medium.

По его словам, одна из причин провала биткоина заключается в том, как он работает. Транзакции в блокчейн-сети проводятся очень медленно, поэтому рассчитаться с его помощью в супермаркете не получится. Кроме того, комиссии с платежей через биткоины очень высоки

Еще одна проблема для биткоина как валюты – ограниченность и контроль эмиссии. В частности, когда спрос на монету растет, то вверх идет и его стоимость.

Суровецки пришел к выводу, что биткоин разрабатывался как платежная система и средство обмена, однако его привлекательность привела к тому, что монета стала средством сбережения – цифровым аналогом золота.

Как сообщал OBOZREVATEL: