В США констатировали, что мечта биткоина стать валютой умерла
Колумнист The New Yorker Джеймс Суровецки заявил, что мечта биткоина стать альтернативой традиционным деньгам окончательно умерла.
"Реальность такова, что биткоин никогда не функционировал как валюта. Практически с самого начала лишь небольшой процент транзакций был связан с реальными товарами и услугами, и многие из них были нелегальными – наркотики и онлайн-азартные игры", – написал Суровецки в блоге Medium.
По его словам, одна из причин провала биткоина заключается в том, как он работает. Транзакции в блокчейн-сети проводятся очень медленно, поэтому рассчитаться с его помощью в супермаркете не получится. Кроме того, комиссии с платежей через биткоины очень высоки
Еще одна проблема для биткоина как валюты – ограниченность и контроль эмиссии. В частности, когда спрос на монету растет, то вверх идет и его стоимость.
Суровецки пришел к выводу, что биткоин разрабатывался как платежная система и средство обмена, однако его привлекательность привела к тому, что монета стала средством сбережения – цифровым аналогом золота.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.
В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.
Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.