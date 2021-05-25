В СМИ рассказали, кто тормозит решение вопроса реформы госэкоконтроля

Несмотря на значительное количество документов, в том числе нашумевший, дискуссионный и "доработанный" ПЗУ №3091 "О госэкоконтроле", реформа природоохранного контроля не реализована до сих пор. Замечания большинства стейкхолдеров касались исключительно баланса ответственности и устранения коррупционных рисков.

Как пишет издание ecolog-ua, должен быть давно создан новый центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по осуществлению государственного экологического контроля, а также введен новый порядок осуществления государственного экологического контроля.

Но что же или кто тормозит решение такого важного вопроса?

Почему нардепы не хотят еще до первого чтения установить механизмы и меры предосторожности для преодоления коррупционных рисков осуществления государственного экологического контроля?

"В абсолютно коррумпированной системе крайне необходимо минимизировать риски превышения служебных полномочий и совершение правонарушений должностными лицами контролирующего органа! Неоднократно Профессиональной ассоциацией экологов Украины предлагались решения, как предусмотреть механизмы предотвращения неправомерно административного давления на бизнес и предусмотреть ответственность должностных лиц контролирующего органа. Без зеркальной ответственности каждого участника отношений невозможна реформа: как ответственность предприятий, так и ответственность проверяющих органов", – отмечтила президент Профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок

Где дисбаланс? Посмотрим:

Должностные лица будут нести ответственность только за два действия:

за невнесение или внесение недостоверных сведений или сведений в полном объеме в информационно-телекоммуникационную систему мер госэкоконтроля;

безосновательное наложение санкций в виде штрафа.

В то же время, применение следующих мер ответственности не предусматривает:

безосновательное проведение плановых, внеплановых мероприятий, нарушение порядка их осуществления, сроков, периодичности;

безосновательное вынесение предписания,

безосновательное составление протокола об административном правонарушении;

безосновательное составление требований, предписаний, постановлений по делам об административных правонарушениях, претензии по возмещению убытков (вреда) причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства и исков.

Также вызывает вопрос предложенный минимальный размер санкции:

должностного лица контролирующего органа – 3400 грн;

должностного лица предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей – 17 000 грн.

Непонятно, как вообще указанная сумма сопоставляется с прожиточным минимумом, который для трудоспособных лиц в 2021 году составляет 2270 грн и превышает его больше, чем в 7 раз. Для полного понимания: по своему статусу инспектор самостоятельно единолично осуществляет оценку подконтрольного субъекта, составляет предписание и контролирует его исполнение, осуществляет иные действия, а ответственное должностное лицо предприятия – подчиненное лицо руководителю предприятия, не наделенное управленческо-хозяйственными функциями и полномочиями.

Текущий текст данного ПЗУ ясно констатирует, что у законодателя другая цель. И к сожалению, это не безопасная окружающая среда.