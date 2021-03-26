В сети распространяют фейки о "люстрации Любченко": опубликован документ

В сети и в некоторых изданиях распространяют информацию о том, что глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко якобы не может занимать эту должность из-за люстрации. Однако на самом деле эта информация не соответствует действительности.

В распоряжении OBOZREVATEL есть письмо Министерства юстиции Украины в адрес ГНС, в котором говорится, что Алексей Любченко не был люстрирован и нет никаких препятствий для его работы в органах власти. Так, согласно документу, Любченко действительно работал в Государственной налоговой администрации в период с 2009 до 2012 года, однако этот орган всего лишь реализовал налоговую политику, а не формировал ее. Поэтому закон о люстрации в этом случае применяться не может.

"Должности главы Государственной налоговой администрации Украины, директора Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Украины, которые занимал Любченко, и должность начальника Управления регистрации и учета плательщиков налогов Государственной налоговой администрации Украины, которую занимала Калениченко в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, не соответствует критериям осуществления очищение власти...А значит, Любченко и Калениченко в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" не имеют ограничений в праве занимать должности в Государственной налоговой службе Украины", – говорится в документе.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, украинская налоговая в 2020-м под руководством Любченко нарастила поступления в бюджет на 115 млрд грн. План перевыполнили по большинству показателей. К примеру, только через суды удалось вернуть в бюджет на 328% больше, чем в 2019-м.