В сентябре ТЭС увеличили закупки угля по сравнению с прошлым годом – Минэнерго

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Экономика
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В сентябре ТЭС увеличили закупки угля по сравнению с прошлым годом – Минэнерго

За первые 23 дня сентября поставки угля на склады ТЭС выросли на 4% – до 1,1 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики. В частности, поставки угля газовой группы на ТЭС в сентябре этого года увеличились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,03 млн тонн.

По состоянию на 23 сентября 2021 года на складах ТЭС находится 829,9 тыс. тонн угля. С начала месяца запасы выросли на 12,4%.

Отметим, в мае и июле 2021 года из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

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Компания "ДТЭК Энерго" в августе подписала соглашение на импорт 320 тысяч тонн угля от польского угледобывающего предприятия Bogdanka в период с августа 2021-го по январь 2022 года.

В конце месяца "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о совместной поставке 75 тыс. тонн угля из США, объем будет распределен равными частями между генерирующими компаниями (по 37,5 тыс. тонн для каждой компании).

ДТЭК также начала поставки угля из Казахстана.

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