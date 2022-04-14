В Sense SuperApp стало доступно выгодное кредитное предложение от Альфа-Банк Украина

Sense SuperApp обновился и теперь предложение "80% кредита платите вы - 20% закрывает банк" от Альфа-Банка Украина можно получить в цифровом банке. Кроме того, в деталях кредита клиенты могут ознакомиться со всей необходимой информацией, как воспользоваться акцией и сразу произвести оплату в Sense.

В Sense клиенты получат уведомление о предложении, кто подходит под условия, а также напоминание о нем баннером на экране быстрых действий. После оплаты 80% на почту клиента придет письмо с описанием: каков срок окончательного закрытия кредитной задолженности, как получить справку о прощении долга, а также информацию о налогах.

Напомним, Альфа-Банк Украина разработал специальное предложение, которое позволит клиентам в текущее время сэкономить 20% средств из-за прощения части действующего кредита. Для этого нужно до 1 мая включительно уплатить лишь 80% задолженности по действующему кредиту – и банк закроет остаток задолженности.

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Таким образом, можно закрыть потребительские кредиты на товары и кредиты наличными, сумма остатка по которым (по состоянию на 1 апреля 2022 года) составляет более 10 тыс. грн по срочной и по просроченной задолженности до 180 дней. Ближе к концу апреля воспользоваться предложением в Sense также смогут заемщики кредитных карт.

Обновленное приложение Sense уже доступно в App Store и Google Play.

Ознакомиться с деталями и условиями предложения можно по ссылке.