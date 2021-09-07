В Раде объяснили причину отправки законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

По мнению, руководителя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе законопроект имеет №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" существенные недостатки, поскольку нарушает баланс полномочий различных ветвей власти.

"Речь идет о том, что Совет национальной безопасности и обороны наделяется абсолютно неприсущими ему полномочиями. По сути, полномочиями судебной власти, выходит из любого поля и вообще баланса властей", - отметила она.

Депутат подтвердила, что ряд парламентских фракций подписали представление об отправке законопроекта №5599 об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы.

"Мы подписали вместе с нашими коллегами из "Голоса", из других фракций представление об отправке проекта Закона о так называемой деолигархизации в Венецианскую комиссию", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

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1 июля парламент в первом чтении 275 голосами принял президентский законопроект №5599 об олигархах. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указала на несоответствие Конституции Украины положений законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право "(Венецианская комиссия).