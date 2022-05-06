В Польше провели донорскую конференцию для Украины: собрали 6,5 млрд долларов

В Варшаве (Польша) собрали для Украины 6,5 млрд долларов на донорской конференции. Эти деньги потратят на гуманитарную помощь и восстановление Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Euronews. "Проследим, чтобы эти средства как можно скорее попали на Украину", – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Деньги собирали представитель государств, правительств и международные организации.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя итоги встречи, заявила: "Мы собрались здесь с четкой и ясной целью: поддержать отважный народ Украины. Украинцы, ведущие борьбу с агрессорами, отстаивают свою свободу, а мы встаем на защиту украинцев. Отвратительное вторжение России в Украину длится уже десятую неделю. Все эти десять недель Европейский Союз твердо стоял на стороне Украины".

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На конференции присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед собравшимися в режиме видео-связи.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) объявила о новом пакете помощи Украине в размере 200 млн евро. Средства направят на поддержку беженцев из Украины и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,7 трлн грн, или $92 млрд. Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 4,5 млрд долл. В новых расчетах добавлены оценки по потере легковых автомобилей – уничтожены или угнаны 89,5 тыс. авто на $1,3 млрд.