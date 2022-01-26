В отчете ВСК по УЗ должны доработать рекомендации по уменьшению убыточности пассажирских перевозок, – Бондарев

Конечный отчет Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам проверки и оценки состояния "Укрзалізниці" должен быть доработан: в нем должны быть выписаны рекомендации по уменьшению убыточности пассажирских перевозок и фискальной погрузки, а также исключена субъективная критика проектов, реализованных компанией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост народного депутата, члена Транспортного комитета ВР и члена ВСК по УЗ Константина Бондарева в своем блоге.

"В отчете есть положительные вещи, это и определение коррупционных рисков, и того, что реформа по разделению "Укрзалізниці" на отдельные направления (грузовое, инфраструктурное и пассажирские перевозки) буксует, но некоторые правильные утверждения подпадают под субъективную критику и отражены в отчете ВСК в обезображенном виде", - отметил нардеп.

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По его словам, в отчете отсутствует вопрос о налоге на землю под путями УЗ. Да, сейчас УЗ платит налог на землю в размере 4 млрд грн в год, хотя ни в одной европейской стране такого налога нет.

"Из-за чрезмерной налоговой нагрузки "Укрзалізниця" не имеет ресурсов для обновления основных фондов. Поэтому важно отразить это в финальном отчете и приложить усилия по освобождению УЗ от дополнительной неприсущей нагрузки", - подчеркнул Бондарев.

Отдельно он также упомянул тему, угрожающую финансовой стабильности компании - растущую убыточность пассажирских перевозок.

"Ежегодный ущерб УЗ от деятельности пассажирских перевозок составляет более 13 млрд грн. Учитывая, что УЗ выполняет большую социальную функцию, уместно, чтобы государство компенсировало льготные перевозки и не заставляло УЗ нести непомерное финансовое бремя", - подчеркнул нардеп.

Еще один важный вопрос - обеспечение стабильных доходов УЗ от предоставления услуги по аренде грузовых вагонов, отметил Бондарев: УЗ должна долгосрочно планировать свою работу и получать доходы от своей деятельности. Ведь заключение долгосрочных контрактов - это международная практика, которая помогает спланировать заранее свою активность и эффективно использовать собственные ресурсы.

"Долгосрочный контракт на предоставление услуги по аренде вагонов не позволил предприятию поставить под забор тысячи вагонов и остаться стабильным доходом. Ведь именно такая ситуация и произошла в 2020 году, когда произошло катастрофическое падение доходов от вагонной составляющей - 5,7 млрд грн. Одностороннее аннулирование долгосрочных договоров, которое предлагают некоторые члены ВСК, нанесет непоправимый ущерб репутации УЗ и сделает невозможным для УЗ использовать досрочные договоры в будущем в разных направлениях работы", - пояснил нардеп и резюмировал, что принятие отчета ВСК без вышеупомянутых моментов преждевременно.

Напомним, ранее по заявлению Бондарева правоохранители открыли уголовное производство по факту того, что компания немотивированно тратила сумасшедшие средства на отдых для Наблюдательного совета на теплоходе "Волна": стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. грн. Кроме этого, Бондарев напомнил, что на балансе УЗ есть десятки непрофильных активов, среди которых - вертолет, остров и даже живая медведица.