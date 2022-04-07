В новый санкционный список впервые попали два самых богатых российских олигарха

Два самых богатых человека России Владимир Потанин и Леонид Михельсон впервые попали в санкционный список западных государств против страны-агрессора. Ограничения лично против них ввела Канада.

Об этих санкциях Канада объявила 5 апреля. Они затронули девять россиян и девять граждан Беларуси. Полный список опубликован на сайте правительства страны.

Санкции предусматривают замораживание возможных активов на территории Канады, запрет на въезд и на совершение соглашений с любой собственностью в стране и получение заемного финансирования.

Ранее Потанин и Михельсон не были включены ни в один санкционный список.

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Потанин – президент горно-металлургической корпорации "Норильск Никель", отвечающий за 40% мировых поставок палладиума и 10% обработанного никеля. Он самый богатый человек России. Издание Bloomberg сообщало, что его состояние 29,4 млрд долларов.

Михельсон занимает второе место, его состояние – 27,5 млрд долларов. Миллиардер является СЕО и акционером "Новатек" – крупнейшей российской частной газовой компании.

Как говорится в сообщении, олигархи, которые попали под санкции, "способствовали и допустили нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, эти лица являются близкими соратниками российского и белорусского режимов".

"Канада решительно осуждает неоправданное вторжение Владимира Путина в Украину и твердо поддерживает Украину и ее народ. Канада продолжит следить за ситуацией и изучать варианты новых мер по дальнейшему ослаблению способности российского режима вести войну", – отметили на сайте правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупное состояние 22 богатейших российских олигархов с начала 2022 года сократилось на 50,1 миллиарда – до 299,47 млрд долларов. Больше всех потерял совладелец нефтяного гиганта "Лукойл" Вагит Алекперов – его состояние "похудело" на 17,4 млрд долларов, до 5,36 миллиарда.