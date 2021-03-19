Дефицит товаров первой необходимости в Крыму показали на фото

Жителям оккупированного Крыма приходится жить как в советские времена: в Симферополе сахар и растительное масло отпускают в магазинах не более, чем по три кг/шт на руки.

Показательным снимком поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&КрымUA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Уважаемые покупатели, товары социально значимой группы (сахар-песок, масло растительное) отпускаются в ограниченном количестве – 3 кг/шт в руки", – идет речь на фото, скорее всего, сделанном при входе в какой-то магазин.

Примечательно, что глава Кремля Владимир Путин в своем видеообращении к населению полуострова по случаю годовщины незаконного референдума отметил "позитивные перемены, которые приходят в жизнь крымчан". Об этом сообщает "Российская газета".

"Позитивные перемены, которые тоже приходят в вашу жизнь – результат усилий органов власти, нашей общей работы по развитию Крыма и Севастополя", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму собрались жаловаться на Украину в ООН из-за водной блокады.