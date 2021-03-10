В Крыму из-за засухи обмелело еще одно озеро. Фотофакт

В оккупированном Россией Крыму обмелело еще одно озеро в селе Зеленогорье, ранее называлось Арпат (юг Крыма). Фото доказывает – полуостров страдает от засухи.

Соответствующий фотофакт опубликовал в Twitter блогер под ником "RoksolanaToday & КримUA".

"Озеро стремительно обмелело, больше похоже на лужу", – говорится в сообщении.

Ситуация на полуострове не улучшается, водохранилища продолжают стремительно мелеть. В частности, в Симферополе из-за истощения водоемов жители с сентября 2020 получают воду по графику – по три часа утром и вечером. Затем на такой же график перевели жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района. Кроме того, в начале марта в так называемом министерстве ЖКХ оккупационного правительства Крыма сообщили о полном истощения двух водохранилищ – Симферопольского и Загорского.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в начале декабря 2020 стало известно, что почти полностью пересохло одно из главных водохранилищ Крыма – Аянское. Тогда же оккупанты решили после новогодних и рождественских праздников перевести Алушту на почасовую подачу воды.

Позже стало известно, что в оккупированном Крыму существенно уменьшилось глубокое водохранилище полуострова – Изобильненское, расположенного в селе Корбек (Изобильное, Большая Алушта).