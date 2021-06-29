В Госстате раскрыли, кто в Украине зарабатываем больше всех

В Украине посчитали рентабельность разных отраслей экономики и огласили список победителей. Наиболее прибыльными стали сельское хозяйство, а также лесное и рыбное, а общая рентабельность всех предприятий – всего 1,1%. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Об этом сообщает "Первый деловой".

По данным Госстата, наиболее рентабельными стали отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств — 18,4%.

Вслед за ними по уровню прибыли идут оптовая и розничная торговля — 16,3%, информация и телекоммуникации — 15,2%, здравоохранение — 11%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 6,8%. В то же время, в промышленности рентабельность составляет всего 4%, в профессиональной, научной и технической деятельности — 2,4%.

Видео дня

В то же время, ряд отраслей показали отрицательную рентабельность: временное размещение и организация питания — 8,9%, искусство, спорт, развлечения и отдых — 9,6%, операции с недвижимым имуществом — 5,4%.

Как известно, аграрные бароны Украины в 2020 году увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд гривен. При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. То есть, рост пробыли вызван исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник - около 21,1 миллиарда гривен, пшеницы - 19,0 миллиарда гривен, кукурузы на зерно - 11,9 миллиарда гривен, рапса - 6,6 миллиарда гривен, а также молока - 3,8 миллиарда гривен.

При этом, по данным Госслужбы статистики, подсолнечное масло украинского производства на внутреннем рынке за год подорожало на 64%, сахар - на 68%, яйца - на 34%, хлеб – на 17%, мясо - на 10,5%. При этом, по итогам 2020 года, доходы украинских семей выросли всего на 2,6%.

Ранее, в декабре 2020 года Рада снизила для аграриев-производителей сырья ставку НДС с 20% до 14%. Также аграрные бароны получили почти миллиард гривен на компенсации при покупке техники, а еще они – самые активные участники правительственной программы дешевых кредитов, отчитались в украинских банках.