В Госпродслужбе опровергли заявления нардепа Фриса об анализах черного снега в Ивано-Франковской области

В Госпродпотребслужбе опровергли слова нардепа Фриса о результатах анализов черного снега в Ивано-Франковской области. Там отметили, что проведенные анализы свидетельствуют о том, что угрозы для людей нет.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области Виталий Фиглевский.

"В центре Галича и возле ветбольницы снег был визуально черный, серый, и это видим на физико-химических исследованиях. При норме 20°C цвет и содержание загрязнения составляли от 25°C до 30°C. На площади площади Рождества специалисты обнаружили незначительное превышение содержания ртути. Но снег превращается в воду, а она проходит очистку, фильтрацию, поэтому угрозы для жизни людей нет", - рассказал Виталий Фиглевский.

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По его словам, в управлении выясняют причину черного и серого снега в Галиче. Лабораторное исследование работники Госпродслужбы направили в Галицкий городской совет и Госэкоинспекцию.

Напомним, 16 декабря в Галиче и окрестных селах Ивано-Франковской области выпал черный снег. Сегодня народный депутат Игорь Фрис сообщил, что согласно имеющимся у него анализам снега в Галиче было обнаружено превышение ртути и сажи в разы, но, впрочем, не продемонстрировал копий лабораторных исследований.