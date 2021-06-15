В 'Голосе' выступили против списания долгов олигархов перед государством

Проголосованный в первом чтении проект №3508-д о списании долгов на газовом рынке не должен быть принятым в предложенном виде. Власть должна не списывать долги олигархам, а расследовать манипуляции на газовом рынке и ограничить влияние монополий на облгазы и газсбыты.

Об этом заявила народный депутат фракции "Голоса" Инна Совсун. Она напомнила, что на фоне лозунгов о борьбе с олигархами депутаты монобольшинства предлагают списать им газовые долги, передает пресс-служба партии.

По словам Инны Совсун, документ одновременно с решением проблем задолженности предприятий теплокоммунэнерго предлагает списать долги газсбытов и облгазов, которые сегодня контролируются одной олигархической группой.

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"Нужно ли напомнить, что большинство облгазов в Украине контролирует Фирташ? Газсбыты должны "Нафтогазу" почти 24 миллиарда гривен. В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов те газсбытов, составляют 62 миллиарда гривен перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансенерго". Почему мы делаем вид, что только государство виновато в этой задолженности? Почему мы смешиваем все в кучу в одном законопроекте?" – заявила Совсун.

Она отметила, что с долгами теплокоммунэнерго действительно нужно разбираться. Кроме этого, государство должно решить проблему монополий на газовом рынке и бороться с влиянием олигархов на облгазы и газсбыты. Вместо этого власть цинично сводит вместе решения проблем украинских граждан и олигархов.

"Государство ничего не делает, чтобы решить проблему облгазов. Вам напомнить, как облгазы не дают гражданами сменить поставщиков? Как они терроризировали граждан температурными коэффициентами? Проблема в том, что мы не должны делать вид, что во всем виновато только государство. Или мы сомневаемся в том, что в стране воруют газ? Все понимают, что его воруют и наживаются на этом. Мы понимаем, что и облгазы и газсбыты не работают себе в убыток. Но вместо того, чтобы начать расследовать манипуляции на рынке газа, мы списываем долги. Поэтому поддерживать такой законопроект в этой форме неприемлемо", – отметила Совсун.