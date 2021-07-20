В Фонде госимущества запустили сайт по аренде объектов

С начала года прозрачная аренда госимущества принесла государству уже 1 млрд гривен. В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) говорят, что это только начало и запустили сайт по аренде, который будет способствовать борьбе с коррупцией в этой сфере.

О презентации сайта и первых успехах прозрачной аренды госимущества рассказал председатель ФГИУ Дмитрий Сениченко на своей странице в Facebook. Он отметил, что ранее аренда недвижимости была коррумпирована, этому способствовала непрозрачная система.

По словам Сениченко, в 96% случаев имущество передавалось в аренду заранее определенному участнику по начальной цене без проведения конкурса.

"Еще в недалеком прошлом аренда госимущества была только "для своих". 96% всех договоров заключались с заранее определенными арендаторами, без каких-либо конкурсов. Государство теряло средства, коррупция росла, а добропорядочные предприниматели не могли развивать собственный бизнес", – отметил Сениченко.

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Теперь запущенный Фондом госимущества сайт содержит перечень всех объектов, которые сдаются в аренду, или уже имеют арендатора, а также интерактивную карту, информацию об объектах, которые передаются в аренду вне аукционов, раздел с судебными делами относительно аренды госимущества.

"Это современный маркетплейс, где среди 4000 объектов желаемое предложение можно найти по ключевым параметрам и сразу увидеть на интерактивной карте", – говорит Сениченко.

Теперь выбрав объект аренды достаточно принять участие в онлайн-аукционе Prozorro.Продажи и заключить договор.

Сениченко также сообщил, что в планах Фонда модернизация системы, после которой сайт превратится в комплексный портал, где будет автоматизировано весь процесс аренды.